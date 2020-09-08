В Генштабе оценили риски нового наступления России

Боевики не готовы к новому наступлению на Донбасс. Фото: РБК

Украинская разведка предполагает, что Россия не пойдет в масштабное наступление на Донбассе. Для этого в страны-агрессора сейчас недостаточно сил и средств.

По мнению начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнийчука, все нынешние действия российских оккупантов на востоке якобы имеют лишь провокационный характер, говорится в эфире программы "Свобода слова".

"Фиксируются факты нарушений. Они заключаются в обстрелах, неприцельных в основном, расширении их позиций в нашу сторону, использовании БПЛА. Также фиксируются вооруженные люди в серой зоне, и дистанционное минирование было несколько раз зафиксировано. Но оно не имеет масштабный характер", - заверил Корнийчук.

По его словам, для того, чтобы вести активные наступательные действия, врагу необходимо создать ударные группировки, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов и горючего.

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"И сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, этого скрыть невозможно. Мы фиксируем в их подразделениях на передовой неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Провокационные обвинения боевиков имеют целью дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске, а также создания иллюзии, что Украина якобы может управлять ВСУ.

"Но ВСУ показывают, что стабильно выполняют поставленные задачи, героически. И они готовы к адекватному реагированию на все проявления", - заверил он.

СММ ОБСЕ зафиксировала в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля.