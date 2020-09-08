В Генштабе оценили риски нового наступления России

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 972
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1539
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
11
5
3
4
4
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 558
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9864
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 864
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 10:45

В Генштабе оценили риски нового наступления России

  Комментировать
В Генштабе оценили риски нового наступления России
Боевики не готовы к новому наступлению на Донбасс. Фото: РБК

Украинская разведка предполагает, что Россия не пойдет в масштабное наступление на Донбассе. Для этого в страны-агрессора сейчас недостаточно сил и средств.

По мнению начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнийчука, все нынешние действия российских оккупантов на востоке якобы имеют лишь провокационный характер, говорится в эфире программы "Свобода слова".

"Фиксируются факты нарушений. Они заключаются в обстрелах, неприцельных в основном, расширении их позиций в нашу сторону, использовании БПЛА. Также фиксируются вооруженные люди в серой зоне, и дистанционное минирование было несколько раз зафиксировано. Но оно не имеет масштабный характер", - заверил Корнийчук.

По его словам, для того, чтобы вести активные наступательные действия, врагу необходимо создать ударные группировки, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов и горючего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области

"И сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, этого скрыть невозможно. Мы фиксируем в их подразделениях на передовой неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Провокационные обвинения боевиков имеют целью дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске, а также создания иллюзии, что Украина якобы может управлять ВСУ.

"Но ВСУ показывают, что стабильно выполняют поставленные задачи, героически. И они готовы к адекватному реагированию на все проявления", - заверил он.

СММ ОБСЕ зафиксировала в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Генштабе оценили риски нового наступления России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Микеланджело делал "Давида" почти три года

Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 23537
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17055
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 13959
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10224
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 8199
Донбасс
Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области
Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области Просмотров: 315
Бывший главарь террористов ДНР рассказал о потерях боевиков
Бывший главарь террористов ДНР рассказал о потерях боевиков Просмотров: 1773
Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса
Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса Просмотров: 414
В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе
В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе Просмотров: 54
Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами
Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Саакашвили пил вино с Богданом
2
Зеленского сравнили с Брежневым
2
Показали рейтинг партий перед выборами
Голосов: 9479
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua