В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 135
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 891
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1512
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
11
5
3
4
4
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9846
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 792
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 00:33

В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе

  Комментировать
В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе
ОБСЕ отчиталось о нарушениях на Донбассе. Фото: Укринформ

СММ ОБСЕ зафиксировала в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрела)", - говорится в опубликованном в понедельник вечером отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нарушение перемирия на Донбассе: о чем отчитываются в штабе

В субботу 5 сентября, зафиксировали взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка). В период с вечера 5 до вечера 6 сентября Миссия также зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня — взрыв неопределенного происхождения в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области в период с вечера 4 до вечера 6 сентября СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочную разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения в Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 22025
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 15786
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10080
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 9864
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 6984
Донбасс
Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами
Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами Просмотров: 63
"Главная задача власти - не врать" - почему Россия сорвала перемирие
"Главная задача власти - не врать" - почему Россия сорвала перемирие
 Просмотров: 459
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе 5 Просмотров: 882
Председатель Луганской ОГА хочет восстановления экономических связей с ОРЛО
Председатель Луганской ОГА хочет восстановления экономических связей с ОРЛО 1 Просмотров: 243
Нарушение перемирия на Донбассе: о чем отчитываются в штабе
Нарушение перемирия на Донбассе: о чем отчитываются в штабе Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 9478
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua