В ОБСЕ подсчитали, сколько раз боевики нарушили перемирие в Донбассе

ОБСЕ отчиталось о нарушениях на Донбассе. Фото: Укринформ

СММ ОБСЕ зафиксировала в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрела)", - говорится в опубликованном в понедельник вечером отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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В субботу 5 сентября, зафиксировали взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка). В период с вечера 5 до вечера 6 сентября Миссия также зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня — взрыв неопределенного происхождения в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области в период с вечера 4 до вечера 6 сентября СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочную разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения в Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.