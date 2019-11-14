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четверг, 14 ноября 2019 11:22

В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
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В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Огнем уничтожило около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и других вещей, пишет пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

В общем пожар уничтожил имущества на 10,5 млн. грн.

В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Огнем уничтожено имущества на 10,5 млн. грн.
Фото: Военная прокуратура
В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Огнем уничтожено имущества на 10,5 млн. грн.
В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Огнем уничтожено имущества на 10,5 млн. грн.
В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Огнем уничтожено имущества на 10,5 млн. грн.

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О пострадавших или погибших пока неизвестно.

К ликвидации привлекли 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания.

На месте работают оперативные группы военной прокуратуры Винницкого гарнизона, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

Верховная Рада приняла проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии для расследования взрывов на складах боеприпасов.

Создание ВСК поддержали 339 нардепов. Об этом говорится на сайте парламента.

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14
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