В Украине создали следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов

Верховная Рада приняла проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии для расследования взрывов на складах боеприпасов.
Создание ВСК поддержали 339 нардепов. Об этом говорится на сайте парламента.
Как отмечается, речь идет о расследовании взрывов на военных складах в городе Ичня Черниговской области, городе Калиновка Винницкой области, городе Балаклея Харьковской области, городе Сватово Луганской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Умани задержали россиянина-шпиона, который планировал теракт
Следственную комиссию возглавит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
За взрывы на складах с боеприпасами к ответственности привлекли около 75 военных, в том числе - более 20 генералов. В то же время по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием.
Комментарии