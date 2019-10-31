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четверг, 31 октября 2019 18:40

В Украине создали следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов

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В Украине создали следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов
ВСК будет расследовать взрывы на складах боеприпасов начиная с 2014 года. Фото: Tyzhden.ua

Верховная Рада приняла проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии для расследования взрывов на складах боеприпасов.

Создание ВСК поддержали 339 нардепов. Об этом говорится на сайте парламента.

Как отмечается, речь идет о расследовании взрывов на военных складах в городе Ичня Черниговской области, городе Калиновка Винницкой области, городе Балаклея Харьковской области, городе Сватово Луганской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

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Следственную комиссию возглавит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

За взрывы на складах с боеприпасами к ответственности привлекли около 75 военных, в том числе - более 20 генералов. В то же время по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием.

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