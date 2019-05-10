В Европе предложили неожиданный план по Донбассу

В Германии предложили ввести в Л/ДНР временную международную администрацию / фото: ВА

В немецком парламенте обсудили дополнения к Минским договоренностям по Донбассу, среди которых временная замена "правительств" так называемых ДНР и ЛНР международной администрацией.

С предложением о международной администрации выступила член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции СвДП Рената Альт.

"Минские соглашения фактически мертвы. Для меня было важно дать новый импульс, чтобы процесс снова пришел в движение", - говорит она.

Политик уверена, что проблема заключается не только в нежелании России делать шаги навстречу урегулированию конфликта, но и в структурных недостатках Минских договоренностей.

В ее фракции предложили дополнить Минский протокол терминами "расстановка приоритетов" и "последствия за бездействие". Также немецкие политики настаивают на установлении контроля ООН над российско-украинской границей и выводе из Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп.

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Что касается переходной гражданской международной администрации, то, по мнению фракции, в ее задачи входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Также предложили внедрить на оккупированные территории полицейскую миссию Евросоюза.

"Необходимо оперативное подразделение, которое бы вместе с украинской полицией обеспечивало поддержание общественного порядка. Это позволило бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам", - добавила Альт.

Кабинет министров Украины планирует применить санкции к российским должностных лиц, участвующих в выдаче гражданам Украины незаконных паспортов РФ.