Российская паспортизация: Украина готовит санкции против чиновников РФ

Сейчас паспорта РФ украинцам выдают в Покровском и Новошахтинске Ростовской области. Фото: mskgazeta.ru

Кабинет министров Украины планирует применить санкции к российским должностным лицам, участвующим в выдаче гражданам Украины незаконных паспортов РФ.

Об этом после заседания правительства сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Мы имеем перечень лиц, которые задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и [причастны] к давлению и принуждению граждан получать такие документы. Готовим перечень таких должностных лиц Российской Федерации, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал Черныш.

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил выдавать жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей российское гражданство по упрощенной процедуре. Указом от 1 мая список "привилегированных" расширили отдельным категориям граждан Украины. 8 мая Кабинет министров Украины признал незаконными все паспорта, которые Россия будет выдавать украинцам.