В ЕС прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Майя Косьянчич прокомментировала подписание "формулы Штайнмайера". Фото: frontnews.eu

"Формула Штайнмайера" может стать ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на Донбассе.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в частности, о так называемой "формулы Штайнмайера"- это шаг который, можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Могерини Майя Косьянчич, сообщает Интерфакс-Украина.

Женщина напомнила, что ЕС поддерживает работу в "нормандском формате" Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ по содействию реализации Минских соглашений.

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"ЕС твердо и в полной мере поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных границах", - добавила она.

Российская газета "Коммерсант" опубликовала письма-согласования на "формулу Штайнмайера", которые прислала Россия, боевики из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Украина. Подпись с украинской стороны ставил представитель в Трехсторонний контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма.