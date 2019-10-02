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среда, 02 октября 2019 09:52

"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
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Российская газета "Коммерсант" опубликовала письма-согласования на "формулу Штайнмайера", которые прислала Россия, боевики из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Украина. Подпись с украинской стороны ставил представитель в Трехсторонний контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма.

Письма опубликовали 2 октября, датированные они 1 октября.

"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - говорится возле подписи Кучмы.

То есть официальные стороны переговоров (Украина, Россия, ОБСЕ) присылали отдельные письма на согласование формулы, а не подписывали единый документ. Боевики также присылали письма, хотя они не являются официальными сторонами Трехсторонней контактной группы.

По данным "Коммерсанта", к такому способу согласования прибегли, потому что украинская сторона не хотела ставить подпись рядом с боевиками.

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Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в адрес которого писали письма, в свою очередь, написал обращение к действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.





"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

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02
октября

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