На КПВВ в Донецкой области из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Донецкой области в связи с увеличением интенсивности обстрелов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сворачивает палатки и отводит личный состав.

Такое решение согласовал командующий операцией Объединенных сил 23 февраля, сообщили в ГСЧС.

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"Командующим ООС согласован вопрос о приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

23 февраля начнется частичная эвакуация жителей Счастья, если российские оккупанты не прекратят обстрелы города. Эвакуационный план разработан заранее и согласован с руководством страны.