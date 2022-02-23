В Донецкой области из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

В Донецкой области в связи с увеличением интенсивности обстрелов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сворачивает палатки и отводит личный состав.
Такое решение согласовал командующий операцией Объединенных сил 23 февраля, сообщили в ГСЧС.
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"Командующим ООС согласован вопрос о приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое", - говорится в сообщении.
23 февраля начнется частичная эвакуация жителей Счастья, если российские оккупанты не прекратят обстрелы города.
Эвакуационный план разработан заранее и согласован с руководством страны.
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