В ход пошли "Грады": показали обстрелянные оккупантами жилые дома

Российско-оккупационные войска весь день 22 февраля и в ночь на 23 февраля обстреливали Лугансккую область.
В ход пошли "Грады", сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Боевики накрывали "Градами" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское", - рассказал Гайдай.
Из артиллерии оккупанты били по Станице Луганской, Трехизбенке, Попасной, Ореховому, Золотому, Троицкому, Лобачевому.
"В Трехизбенке оккупанты били по жилым домам. Обошлось без жертв", - сказал Гайдай.
Сейчас соответствующие службы возобновляют коммуникации в населенных пунктах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей Счастья хотят эвакуировать: назвали дату
Жарко было и в Донецкой области. В Марьинке 22 февраля осколочное ранение плеча и кисти левой руки получил гражданский, сообщили в пресс-службе МВД.
"Около 17:30 в результате обстрела оккупантов травмирован 50-летний мужчина. Снаряд попал в дом. Пострадавшего доставили в медучреждение в Курахово. Оккупанты не прекращали огонь по городу", - рассказал полиции.
Следователи открыли уголовное производство.
За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.
В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении, еще пятеро получили боевые травмы.
Комментарии