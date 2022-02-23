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среда, 23 февраля 2022 10:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

В ход пошли "Грады": показали обстрелянные оккупантами жилые дома
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Российско-оккупационные войска весь день 22 февраля и в ночь на 23 февраля обстреливали Лугансккую область.

В ход пошли "Грады", сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Боевики накрывали "Градами" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское", - рассказал Гайдай.

Обстрелянная Трехизбенка. Под огнем оккупантов оказались жилые дома. Обошлось без жертв
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga
Обстрелянная Трехизбенка. Под огнем оккупантов оказались жилые дома. Обошлось без жертв
Обстрелянная Трехизбенка. Под огнем оккупантов оказались жилые дома. Обошлось без жертв
Обстрелянная Трехизбенка. Под огнем оккупантов оказались жилые дома. Обошлось без жертв
Обстрелянная Трехизбенка. Под огнем оккупантов оказались жилые дома. Обошлось без жертв

Из артиллерии оккупанты били по Станице Луганской, Трехизбенке, Попасной, Ореховому, Золотому, Троицкому, Лобачевому.

"В Трехизбенке оккупанты били по жилым домам. Обошлось без жертв", - сказал Гайдай.

Сейчас соответствующие службы возобновляют коммуникации в населенных пунктах.

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Жарко было и в Донецкой области. В Марьинке 22 февраля осколочное ранение плеча и кисти левой руки получил гражданский, сообщили в пресс-службе МВД.

"Около 17:30 в результате обстрела оккупантов травмирован 50-летний мужчина. Снаряд попал в дом. Пострадавшего доставили в медучреждение в Курахово. Оккупанты не прекращали огонь по городу", - рассказал полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении, еще пятеро получили боевые травмы.

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Дата
23
февраля

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