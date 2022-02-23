В ход пошли "Грады": показали обстрелянные оккупантами жилые дома

Российско-оккупационные войска весь день 22 февраля и в ночь на 23 февраля обстреливали Лугансккую область.

В ход пошли "Грады", сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Боевики накрывали "Градами" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское", - рассказал Гайдай.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Из артиллерии оккупанты били по Станице Луганской, Трехизбенке, Попасной, Ореховому, Золотому, Троицкому, Лобачевому.

"В Трехизбенке оккупанты били по жилым домам. Обошлось без жертв", - сказал Гайдай.

Сейчас соответствующие службы возобновляют коммуникации в населенных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей Счастья хотят эвакуировать: назвали дату

Жарко было и в Донецкой области. В Марьинке 22 февраля осколочное ранение плеча и кисти левой руки получил гражданский, сообщили в пресс-службе МВД.

"Около 17:30 в результате обстрела оккупантов травмирован 50-летний мужчина. Снаряд попал в дом. Пострадавшего доставили в медучреждение в Курахово. Оккупанты не прекращали огонь по городу", - рассказал полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении, еще пятеро получили боевые травмы.