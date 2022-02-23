Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой

Погиб украинский военный, еще шестеро пострадали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранения и находится в лечебном учреждении, еще пятеро - боевое травмирование, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Украинский военный получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Вчера российско-оккупационные войска обстреляли:

Восемь раз Счастье - из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Муратово и Кряковку - с БМ-21 "Град".

Гнутовое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Трижды Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Майское, Богдановку - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.

Лобачево, дважды Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Трижды Желтое - из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

10 раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза Гранитное - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

Южное - из минометов калибра 82 мм.

Пвски, Николаевку и Шумы – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Чермалык - из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево, Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.

Трижды Станицу Луганскую - из крупнокалиберных пулеметов.

Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

Новоселівку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Майорск и Прицепиловку - из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Сизое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Опытное, Орехово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Попасную, Каменку и Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

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За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новотошковское - с БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотое, Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.

Южное - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.

Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

21 февраля в результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Это военные Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины: старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич. 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".