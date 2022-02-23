Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.
В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранения и находится в лечебном учреждении, еще пятеро - боевое травмирование, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
"Украинский военный получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Вчера российско-оккупационные войска обстреляли:
Восемь раз Счастье - из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Муратово и Кряковку - с БМ-21 "Град".
Гнутовое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Трижды Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Майское, Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.
Лобачево, дважды Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Трижды Желтое - из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
10 раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
Дважды Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Четыре раза Гранитное - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
Южное - из минометов калибра 82 мм.
Пвски, Николаевку и Шумы – из минометов калибра 120 мм.
Три раза Чермалык - из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Зайцево, Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
Трижды Станицу Луганскую - из крупнокалиберных пулеметов.
Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
Новоселівку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Майорск и Прицепиловку - из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
Сизое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Опытное, Орехово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Дважды Попасную, Каменку и Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
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За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Новотошковское - с БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотое, Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.
Южное - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
21 февраля в результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Это военные Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины: старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич.
21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".
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