Жителей Счастья хотят эвакуировать: назвали дату

Эвакуация может начаться 23 февраля. Фото: vn.mk.ua/

23 февраля начнется частичная эвакуация жителей Счастья, если российские оккупанты не прекратят обстрелы города.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай телеканалу "Дом".

Эвакуационный план разработан заранее и согласован с руководством страны.

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"Пока людей, которых мы будем эвакуировать из Счастья, будем перевозить немного глубже внутрь Луганской области. Но если будет снова обострение, и достаточно мощное, то сразу будем людей перевозить и отправлять вглубь страны. Есть четкий эвакуационный план. Все рабочие вопросы согласованы, начиная от поставок нам вагонов, чтобы мы по железной дороге отправляли людей, прежде всего детей, в места, где их примут", - рассказал Гайдай.

В целом, у жителей Луганщины есть тревожность, но панических настроений нет.

"Я могу сказать, что тем людям, которые паникуют, нужно общаться с людьми, проживающими в Донецкой и Луганской областях. Потому что они в 2014 и 2015 годах проходили войну, они знают, что это такое. Конечно, есть опасения. Это абсолютно нормальная реакция, но паники как таковой нет среди людей", - подчеркнул глава ОГА.

В городе Счастье в результате обстрела оккупантами насосной станции без водоснабжения остались около 10 тысяч человек. Из-за вражеского попадания в коллектор теплоэлектростанции было прекращено тепло- и энергоснабжение. Оккупанты также попали в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Счастинской теплоэлектроцентрали.