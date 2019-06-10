В Днипро прилетел борт с 10 тяжелоранеными бойцами

В Днепр авиацией доставили большое количество раненых. Фото: из открытых источников.

В днипровскую больницу Мечникова самолетом доставили бойцов, получивших ранения в Новолуганском Донецкой области.

"Выходные с бойцами провели наши лучшие врачи. Парни крепкие, спортивные, в глазах жуткая тоска о погибшем друге. Они попробовали войну сполна. Сегодня утром пятеро из них прерывают лечение, чтобы похоронить друга, он погиб у них на глазах", - написал главный врач больницы Сергей Риженко в Facebook.

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Врач описал травмы д2 бойцов, одному из которых 22 года, другому - 24. В них осколочные ранения, переломы, пробитые органы. Оба военных сейчас в реанимации.

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге. На месте погибли 2 военных 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.