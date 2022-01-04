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вторник, 04 января 2022 11:27

В Чехии судят еще одного боевика ДНР

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В Чехии судят еще одного боевика ДНР
Гражданина Чехии Мартина Сукупу, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков, отправили под суд. Ему грозит до 20 лет за решеткой. Фото: myrotvorets.center

Гражданина Чехии Мартина Сукупу, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, отправили под суд.

Он обвиняется в совершении террористической атаки и участии в деятельности террористической группы, пишет ghall.com.ua.

Согласно заявлению прокурора Марека Бодлака, чешский гражданин Мартин Сукуп в 2014 году отправился в Донецк, где принял участие в боевых действиях в рядах вооруженных подразделений так называемой ДНР.

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Участвовал в боях сначала как рядовой танкист, командир танковой роты, а позже командовал артиллерийской батареей и танковым батальоном. Активное участие в боевых действиях принимал до мая 2018 года. За совершенное Сукупу грозит до 20 лет тюрьмы.

Сам Сукуп не присутствовал на заседании суда, он скрывается от правосудия.

Его адвокат Клара Тврда заявила суду, что ее подзащитный "отрицает все факты, изложенные в обвинительном акте, не согласен с обвинительным заключением и считает себя невиновным".

Апелляционный суд в Чехии подтвердил приговор для своего гражданина Мартина Кантора, воевавшего на Донбассе на стороне ЛНР. Ранее его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Вердикт был вынесен заочно, потому что боевик все время следствия и судебного разбирательства скрывался от правосудия. Неизвестно, где Кантор сейчас находится. Был издан международный ордер на его арест.

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