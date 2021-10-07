В Чехии подтвердили приговор боевику ЛНР

В Чехии боевика ЛНР приговорили к 20 годам тюрьмы. Фото: slovoidilo.ua

Апелляционный суд в Чехии подтвердил приговор для своего гражданина Мартина Кантора, который воевал на Донбассе на стороне ЛНР.

Ранее его осудили к 20 годам заключения, передает iRozhlas.

Вердикт был вынесен заочно, так как боевик все время следствия и судебного разбирательства скрывался от правосудия. Неизвестно, где Кантор сейчас находится. Был выдан международный ордер на его арест.

Кантор посылал своим знакомым электронные письма, фотографии и видео, где подробно описывал, чем занимается на Донбассе и почему там находится.

"Возможно, этот приговор отпугнет других авантюристов от участия в подобных мероприятиях", - отметил судья.

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В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером у террористов ЛНР. Также он устанавливал мины и растяжки на линии соприкосновения в зоне ООС.

Он делал это по крайней мере до конца 2017 года.

С начала конфликта в Донбассе несколько человек в Чехии уже предстали перед судом за участие в боях на стороне пророссийских боевиков. Национальный центр против организованной преступности Чехии провел 21 апреля широкомасштабную операцию, во время которой задержали по меньшей мере пять чехов. Последние были членами военизированных формирований, воевавших на Донбассе за боевиков.