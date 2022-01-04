В Чехии на 21 год бросили за решетку наемника, воевавшего на стороне ДНР

Гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, отправили на 21 год за решетку. Фото: facebook.com/Yevhen Perebyinis

Гражданина Чехии 44-летнего Мартина Сукупа, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и так и не вернулся на родину, приговорили к 21 году тюрьмы.

Такое решение принял городской суд Праги 4 января, сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии - совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки ДНР с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины. Надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также, что судья присудил на год больше, чем просил прокурор, пересмотр в сторону уменьшения не состоится", - отметил Евгений Перебийнис.

Приговор пока заочный, потому что Сукуп все еще скрывается на оккупированных Россией территориях.

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Представитель суда Сильвия Слепичкова отметила, что присутствие Сукупа на Донбассе подтверждают многочисленные свидетельские показания, его активность в соцсетях и публикации в украинских СМИ, пишет чешское издание Novinky.

Как отягчающее обстоятельство учли то, что Сукуп - бывший военный чешской армии и воспользовался своими командирскими навыками на Донбассе, его участие было более серьезным, чем обвиняемых в большинстве аналогичных дел.

Адвокат Сукупа заявила о подаче апелляции сразу после оглашения приговора. Она заявила, что посты в соцсетях и публикации в СМИ не являются достаточными доказательствами его активного участия в боевых действиях, пусть даже он находился в это время на территории, контролируемой боевиками.

Сукуп с 2014 года прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, в том числе за Краматорск и Горловку, под Иловайском и Дебальцево. По меньшей мере, до 2018 года он был задействован в танковых подразделениях, в том числе возглавлял танковую роту, а впоследствии - артиллерийскую батарею.