В армии появятся отдельные награды за боевые заслуги: как они будут выглядеть

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград.

Она состоит из 10 знаков отличия: "Золотой Крест", "Серебряный Крест", "Крест Заслуги", "Крест храбрых", крест "Военная честь", "Комбатантский Крест", "Стальной Крест", "За стойкость", "За содействие" войску", "За сохранение жизни", сообщает "АрміяІнформ".

Это "частица новой милитарной идентичности", чтобы не было никаких общих черт с российской армией, сказал Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый главнокомандующий должен сформировать стратегию войска

Авторы проекта – художник Алексей Руденко, военный историк Василий Павлов, журналист Виталий Гайдукевич и волонтерская группа "Новое войско". Концепция наградной системы была разработана на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта государств-партнеров Украины.

"У нас не было системы, которая позволяла бы без промедлений награждать солдат и офицеров за подвиги в борьбе против вооруженной агрессии", - отметил Алексей Руденко. Добавил, что новые награды имеют историческую основу.

Автор: АрміяІнформ Теперь украинских военнослужащих будут награждать за боевые заслуги

"Золотой Крест" станет "сержантской" наградой. Для звена молодых людей, взявших на себя ответственность за управление боем в случае отсутствия офицерского состава. "Серебряный" – офицерской. Для тех, кто управлял операциями тактического плана. "Стальной крест" – отличие героев-командующих. "Комбатантский" – для ветеранов вооруженных формаций Украины. "За стойкость" – для бывших пленных. "За содействии войску" – тем, кто помогал ВСУ, в частности, волонтерам, предпринимателям. "За сохранение жизни" – для военных медиков.

Над усовершенствованием наградной системы ВСУ работают с 2015 года, чтобы избавиться от советских медалей и создать собственные образцы. Отдельных наград именно за боевые достижения еще не было.

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Он вручил воинам ценные подарки. Пятерым военным – государственные награды.