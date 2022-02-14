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понедельник, 14 февраля 2022 09:24

Украинского волонтера после пыток в "Изоляции" осудили за "шпионаж"

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Украинка 60-летняя Людмила Гусейнова третий год находится в незаконном заключении в Донецком следственном изоляторе.

Она – жительница временно оккупированного Новоазовска Донецкой области, работала инженером по технике безопасности местной птицефабрики. Занималась волонтерством, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Украинскую волонтерку 60-летнюю Людмилу Гусейнову оккупанты третий год незаконно удерживают в Донецком следственном изоляторе
Украинскую волонтерку 60-летнюю Людмилу Гусейнову оккупанты третий год незаконно удерживают в Донецком следственном изоляторе

"Людмила организовала сбор и доправку в село частным транспортом гуманитарной помощи для детей-сирот и полусирот из Новоазовского интерната, который Украина не успела эвакуировать. Силами добровольцев, которых объединила Людмила Гусейнова, в интернате создали библиотеку украинской литературы, приобрели компьютер, а каждый ребенок получал открытки из Киева, Харькова, Львова, Одессы", - рассказала Денисова.

16 октября 2019 года оккупанты пришли к Людмиле на работу. Приказали быстро собраться, а потом отвезли домой – провели "обыск". Изъяли всю технику и средства связи – телефоны, ноутбук, флешки. Родные все узнали со слов директора птицефабрики. Два месяца они вообще не знали, где находится Людмила.

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"Как выяснилось впоследствии, все это время Людмилу Гусейнову содержали в печально известной тюрьме "Изоляция". Там жестоко пытали. Через 40 дней женщину перевели в СИЗО Донецка и обвинили в "шпионаже", - добавила омбудсмен.

В результате пережитого в тюрьме оккупантов, у женщины осложнился хронический панкреатит и гипертония. В последнее время испытывает сильнейшие боли в левой руке. Никакая медицинская помощь ей ​​не оказывается. Питается тем, что передает сестра.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Людмилы Гусейновой.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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