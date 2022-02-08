Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь

 
Ексклюзивы
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 423
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1791
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 981
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 459
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3177
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 558
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2151
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 288
Фото
Все фото
11
3
3
8
3
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Боевики обстреляли пункт пропуска &quot;Гнутово&quot; на Донбассе
Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
Видео
Все видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 954
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1782
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1053
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 531
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 10:41

Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь

  Комментировать

Гражданину Украины Александру Лобурю, которого безосновательно содержат в СИЗО Макеевской исправительной колонии №97 в ОРДО, грозит смертная казнь.

Его похитили 7 апреля 2020 года в Амвросиевке в оккупированной Донецкой области. После обысков в доме они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Александра Лобуря из Донецкой области оккупанты обвинили в шпионаже. Ему грозит смертная казнь
Александра Лобуря из Донецкой области оккупанты обвинили в шпионаже. Ему грозит смертная казнь

"Сначала мужчину задержали в порядке административного ареста на 30 суток. Однако уже почти два года продолжают незаконно удерживать представители оккупационной администрации. Теперь ему инкриминируют "шпионаж", за что грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В военное время - смертная казнь с конфискацией имущества", - рассказала Денисова.

Факт незаконного задержания Александра Лобуря представителями оккупационных органов не подтвердили до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбивали признание в шпионаже: украинская пленница в тяжелом состоянии после пыток в "Изоляции"

Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Ему рекомендовано только диетическое почасовое питание, которое в условиях СИЗО невозможно обеспечить. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии его тело покрылось фурункулами. Никакой медицинской помощи Александру не оказывают. Он получает только лекарства, которые удается время от времени передать матери и сотрудникам Красного Креста. Никакой связи с родными у Александра нет.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Александра Лобуря.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 26211
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 11718
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 10620
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 4 Просмотров: 8262
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 7956
Донбасс
Принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков: СБУ разоблачила "военкома" ЛНР
Принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков: СБУ разоблачила "военкома" ЛНР Просмотров: 423
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
 Просмотров: 414
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
11
 Просмотров: 639
Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы
Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы Просмотров: 144
"Россия не выполнила никаких обязательств" - госсекретарь США о Минских соглашениях
"Россия не выполнила никаких обязательств" - госсекретарь США о Минских соглашениях Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
6
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
4
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
Голосов: 12418
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть