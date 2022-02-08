Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь

Гражданину Украины Александру Лобурю, которого безосновательно содержат в СИЗО Макеевской исправительной колонии №97 в ОРДО, грозит смертная казнь.

Его похитили 7 апреля 2020 года в Амвросиевке в оккупированной Донецкой области. После обысков в доме они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman Александра Лобуря из Донецкой области оккупанты обвинили в шпионаже. Ему грозит смертная казнь

"Сначала мужчину задержали в порядке административного ареста на 30 суток. Однако уже почти два года продолжают незаконно удерживать представители оккупационной администрации. Теперь ему инкриминируют "шпионаж", за что грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В военное время - смертная казнь с конфискацией имущества", - рассказала Денисова.

Факт незаконного задержания Александра Лобуря представителями оккупационных органов не подтвердили до сих пор.

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Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Ему рекомендовано только диетическое почасовое питание, которое в условиях СИЗО невозможно обеспечить. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии его тело покрылось фурункулами. Никакой медицинской помощи Александру не оказывают. Он получает только лекарства, которые удается время от времени передать матери и сотрудникам Красного Креста. Никакой связи с родными у Александра нет.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Александра Лобуря.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.