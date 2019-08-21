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среда, 21 августа 2019 07:49

Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС

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Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС
Как прошли сутки в ООС. Фото с открытых источников.

В течение суток, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов. В частности неподалеку Талаковка, Красногоровка, Старогнатовка, Богдановка, Гнутово.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы недалеко от Южного и Луганского, передает пресс-центр ООС у Facebook.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Новомихайловка и водяного с из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала года 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности "ЛНР" и "ДНР" в рамках программы "Тебя ждут дома". Соответствующую информацию сообщили в Службе безопасности Украины

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Дата
21
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