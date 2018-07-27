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пятница, 27 июля 2018 18:36

Украинский военный подорвался насмерть

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Украинский военный подорвался насмерть
Военный погиб от неустановленной взрывчатки. Фото: CBN

27 июля от 7 до 18 часов боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных.

Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединский, Гнутово, Павлополь и Широкино, сообщает пресс-служба ООС.

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"В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Международное волонтерское сообщество Informnapalm опубликовало расследование, которое свидетельствует об обучении боевиков из Донбасса в военных академиях РФ.

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