Кремль обучает боевиков ДНР в военных академиях

Боевики ДНР в военном самолете в России. Фото из соцсети

Международная волонтерская сообщество Informnapalm опубликовала расследование, свидетельствующее об обучении боевиков из Донбасса в военных академиях РФ.

"На фото, которые размещены донецким боевиком Андреем Гринченко с позывной "Зверь" было выявлено, что Михайловская военная артиллерийская академия проводила курсы повышения квалификации для боевиков из 7-й ОМСБр 2-го АК в своем учебном центре, расположенном в военном городке Луга-3 Ленинградской области в России. Оказалось, что таких боевиков много", - говорится в сообщении.

На момент начала оккупации Андрей Гринченко проживал в Донецке. К российским оккупационным войскам присоединился практически сразу же. Летом 2014 принимал участие в боях за Шахтерск, зимой 2015 воевал против ВСУ в Дебальцево. Осенью 2015 в одном из боев Андрей Гринченко был ранен. После ранения Гринченко удалили почку и извлекли осколок из ноги, но ему была необходима еще одна серьезная операция, которую взялись сделать врачи в Санкт-Петербурге. После операции Гринченко даже не думает бросать воевать. Он возвращается на Донбасс и снова воюет.

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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 30 танков боевиков и обстрелы кассетными боеприпасами неподалеку Луганска. СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.