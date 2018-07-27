"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе

Российские спецназовцы легко захватила территорию Донбасса. Фото 112.ua

Российские кадровые военные зашли ночью и захватили Донбасс.

"Российские спецназовцы без опознавательных знаков зашли на Донбасс ночью, ведь границы практически не было. Пограничники их пропустили. По 20 военных на каждый город. Были очень хорошо вооружены - бронетехника, новые пулеметы и спецоборудование. Их легко выдавала речь, ведь русский говор очень отличается. Они подавляли все проукраинские митинги очень быстро - вытаскивали нескольких активистов и стреляли им в ноги. Конечно же, если бы на митинг ходило не 300 человек, а 30 тысяч, то их операция провалилась бы. Но на то время все думали, что это помощь братскому народу. А надо было брать охотничьи ружья и вилы и убивать врага на месте", - рассказал Владимир Жемчугов, украинский партизан и экс-пленник ЛНР, сообщает ОбозTV.

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ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.