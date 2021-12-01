Украинский политзаключенный объявил голодовку в российской тюрьме

Пленник Кремля Иван Яцкин. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский политзаключенный в России Иван Яцкин объявил голодовку. 1 декабря его из Крыма этапировали в СИЗО-1 города Саратова, который известен своими пытками.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не разрешал им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отняли все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.

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"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не предоставляется", - написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что голодание в состоянии Яцкина может привести к худшему.

Незаконно арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко дал показания под пытками. По словам Екатерины, ее мужа заставили признаться в том, что он шпион, работающий на украинскую разведку. Но на суде Владислав заявил о пытках и от данных показаний отказался.