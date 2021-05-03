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понедельник, 03 мая 2021 15:21

Арестованный в Крыму журналист дал показания под пытками

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Арестованный в Крыму журналист дал показания под пытками
Арестованного в Крыму украинского журналиста пытали. Фото: скриншот с оперативного видео ФСБ РФ

Незаконно арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко дал показания под пытками.

Об этом рассказала жена задержанного журналиста Екатерина, информирует Радио Свобода.

"Два дня его пытали, раздев догола, подключив ему на уши провода, они включали электрический ток, били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям. Не пускали к нему независимого адвоката", - заявила она.

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По словам Екатерины, ее мужа заставили признаться в том, что он шпион, работающий на украинскую разведку. Но на суде Владислав заявил о пытках и от данных показаний отказался.

Есипенко подчеркнула, что дело против ее мужа сфабриковали.

"Это был показательный наступление на свободу слова, на свободу прессы. Пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов, украинских журналистов - очередной сценарий оккупационной власти Крыма", - сказала Есипенко.

Она подчеркнула, что будет продолжать борьбу за освобождение мужа.

10 марта Владислава Есипенко задержала во временно оккупированном Крыму российская ФСБ.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже.

Адвокатов с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа. Она также заявила о давлении и пытки, которые оккупанты применяли к ее мужу.

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03
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