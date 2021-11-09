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вторник, 09 ноября 2021 07:34

Украинские защитники ответили на обстрелы российских оккупантов

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Украинские защитники ответили на обстрелы российских оккупантов
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Фото: @pressjfo.news

За прошедшие сутки, 8 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом во вторник сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Вблизи села Водяное на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе села Павлополь и поселка Луганское Донецкой области оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и тоже крупнокалиберных пулеметов.

У поселка Новолуганское противник обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

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Недалеко от поселка Шумы вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, сообщили в пресс-центре ООС.

На 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей российские реактивные системы залпового огня "Град-К".

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09
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