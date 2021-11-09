На востоке Украины зафиксировали российские системы залпового огня – ОБСЕ

В Донбассе заметили системы залпового огня. Фото: Укринформ

Миссия ОБСЕ зафиксировала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) российские реактивные системы залпового огня "Град-К".

Они находятся на вооружении только вооруженных сил Российской Федерации, сообщается в ежедневном отчете №262/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).

В таблице вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, сообщается, что БПЛА малого радиуса действия обнаружил на полигоне на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи н. п. Терново (57 км восточнее Донецка) 13 реактивных систем залпового огня. Речь идет об 11 единицах БМ-21 "Град" и 2 единицах - БМ-21 "Град-К".

Такой вариант "Града" на шасси российского КамАЗа находится на вооружении только ВС РФ.

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СММ ОБСЕ зафиксировала, как над позициями ВС Украины у Болотенного на Луганщине пролетел вражеский беспилотник и сбросил разорвавшийся боеприпас, в том числе в непосредственной близости от наблюдателей.