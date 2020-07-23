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четверг, 23 июля 2020 14:43

Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
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Российские наемники на Донбассе
Фото: Facebook/93-я ОМБр "Холодный яр"
Российские наемники на Донбассе
Российские наемники на Донбассе
Российские наемники на Донбассе
Российские наемники на Донбассе

В сети показали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак" так называемой ДНР.

Фото обнародовали военнослужащие 93-й ОМБр "Холодный яр" на странице бригады в Facebook.

"Похожие фотографии" настоящих украинцев Донбасса, восставших гражданской войной против киевской хунты", вы, вероятно, много раз видели. Но именно эти снимки недавно были конфиденциальными - их нашим разведчикам с оккупированной территории передали недавно вместе с архивом боевиков батальона "Призрак", - говорится в комментарии к фотографиям.

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На фото - оккупанты, участвовавшие в окружении Дебальцево. Эти фотографии - очередное доказательство того, что РФ регулярно направляет кадровых военных и оружие на Донбасс через неконтролируемые участки украинско-российской государственной границы.

Ранее стало известно, что во время заседания политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе представители оккупантов требовали от Украины отменить постановление о местных выборах.

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