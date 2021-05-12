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среда, 12 мая 2021 16:58

Украинские разведчики тренировались на американском корабле
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Военные Сил специальных операций Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон.

Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.

ССО Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон
Фото: facebook.com/NavalSOFCenter
ССО Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон
ССО Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон
ССО Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон
ССО Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон

"Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения в Одессе провели учения на корабле Береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753)", - говорится в сообщении.

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Во время учений военные отрабатывали абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку корабля.

Флагман Морской охраны ГНСУ встретил Hamilton за 100 морских миль от Одессы 8 мая. Рядом с украинским и американским судном плавали российские корабли. Проводили опасные маневры.
10 мая Hamilton зашел в Одессу.

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