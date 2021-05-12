Украинские разведчики тренировались на американском корабле

Военные Сил специальных операций Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон.

Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.

Фото: facebook.com/NavalSOFCenter

"Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения в Одессе провели учения на корабле Береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753)", - говорится в сообщении.

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Во время учений военные отрабатывали абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку корабля.

Флагман Морской охраны ГНСУ встретил Hamilton за 100 морских миль от Одессы 8 мая. Рядом с украинским и американским судном плавали российские корабли. Проводили опасные маневры.

10 мая Hamilton зашел в Одессу.