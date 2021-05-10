Американский фрегат приплыл в Одессу

Фрегат пришвартовался на причале Морского порта в 8.30 утра. Фото: "Думская".

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton вошел в Одессу в понедельник утром 10 мая.

В 8.30 корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала, передает местное издание "Думская".

USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. До етого посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании и базу в Неаполе. Утром 8 мая на встречу фрегату вышел флагман украинского Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников".

По информации ГНСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. Корабли российских оккупантов пытались препятствовать обучением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса

На следующий день, 9 мая к судом присоединился украинский патрульный катер "Старобельск".

Американский катер береговой охраны посещает Черное море впервые за последние 13 лет. Последний раз был катер "Даллас" - входил в акваторию 2008-го и 1995-го. "Соединенные Штаты продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, - говорит пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. - Еще рано утверждать, что российские войска отведены". В Черном море остаются два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога". В Москве уверяют, что зашли туда ради учений.