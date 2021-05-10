Катер Береговой охраны США зашел в порт Одессы

Корабли США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Фото: twitter.com/USNavyEurope

Катер Береговой охраны США Hamilton прибыл в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.

Об этом сообщает командование ВМС США в Европе и Африке.

По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

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Обучение по взаимодействию на море между украинским и американским судами продолжались в течение нескольких дней и продолжились уже в порту Одессы, куда Hamilton зашел в понедельник.

Флагман Морской охраны ГНСУ встретил Hamilton за 100 морских миль от Одессы 8 мая. Рядом с украинским и американским судном плавали российские корабли. Проводили опасные маневры.

10 мая Hamilton зашел в Одессу.