Катер Береговой охраны США зашел в порт Одессы

Катер Береговой охраны США Hamilton прибыл в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.
Об этом сообщает командование ВМС США в Европе и Африке.
По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Львовом СБУ проведет антитеррористические учения
Обучение по взаимодействию на море между украинским и американским судами продолжались в течение нескольких дней и продолжились уже в порту Одессы, куда Hamilton зашел в понедельник.
Флагман Морской охраны ГНСУ встретил Hamilton за 100 морских миль от Одессы 8 мая. Рядом с украинским и американским судном плавали российские корабли. Проводили опасные маневры.
10 мая Hamilton зашел в Одессу.
Комментарии