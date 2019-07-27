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суббота, 27 июля 2019 16:08

Украинские десантники покорили небо: фото с учений воинов
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Бойцы 79-й ОДШБр отработали десантирование в акваторию Южного Буга с парашютом "купол".

Прыгали с вертолета в воду, сообщает генштаб ВСУ в Facebook.

"Десантирование личного состава осуществлялось с вертолета "Ми-8" с высоты 600 метров под руководством опытных офицеров воинской части, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков. Такие прыжки относятся к группе осложненных и требуют от личного состава высокой обучаемости, крепких практических навыков, физической выносливости и психологической готовности",- говорится в сообщении.

Десантники отработали прыжки в воду
Фото: Генштаба ЗСУ
Десантники отработали прыжки в воду
Десантники отработали прыжки в воду
Десантники отработали прыжки в воду
Десантники отработали прыжки в воду

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36 отдельная бригада морской пехоты получила почетное именование - имени контр-адмирала Михаила Белинского (1883-1921).
Бригада была сформирована 2016 года, сообщают в ВМС ВС Украины

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