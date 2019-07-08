36-ая бригада морской пехоты получила почетное наименование

 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 810
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 594
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2889
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 549
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1116
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2241
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2206
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5850
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 279
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3069
Фото
Все фото
4
4
8
5
4
&quot;Добили на месте боя&quot; - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
"Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
&quot;Россия тебя всегда бросит&quot; - в ДНР жалуются на оккупантов
"Россия тебя всегда бросит" - в ДНР жалуются на оккупантов
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
Свежий боярышник: боевики разбомбили храм
Свежий боярышник: боевики разбомбили храм
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
Видео
Все видео
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Боевики подобрались к украинским бойцам
Боевики подобрались к украинским бойцам
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1998
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1863
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2421
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 108
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
понедельник, 08 июля 2019 18:31

36-ая бригада морской пехоты получила почетное наименование

  Комментировать
36-ая бригада морской пехоты получила почетное наименование
Морской министр Михаил Белинский и его заместитель Святослав Шрамченко | фото: Украинский милитарный портал

36 отдельная бригада морской пехоты получила почетное именование - имени контр-адмирала Михаила Белинского (1883-1921).
Бригада была сформирована 2016 года, сообщают в ВМС ВС Украины

Михаил Белинский был организатором и командиром дивизии морской пехоты Директории Украинской Народной Республики 100 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в порт: в Одессе причалили сразу 5 кораблей НАТО

Михаил Иванович Белинский - украинский военный деятель, министр морских дел УНР, министр внутренних дел УНР, организатор и командир дивизии морской пехоты Директории УНР, контр-адмирал. Родился 12 июля 1883. Учился в Лазаревском институте восточных языков. Военную службу начал в 1906 юнкером Балтийского флота. 1911-го в чине подпоручика уволился в запас, служит в системе Министерства финансов.

С началом революционных событий включается в общественную и политическую деятельность, вместе с лейтенантом С. Шрамченком организует Украинский военно-морской революционный штаб Балтийского флота, активно пропагандирует идеи украинской автономии, способствовал "украинизации" экипажей крейсера "Светлана", эскадренных миноносцев "Украина" и " Гайдамак". 12.10.1917 на этих кораблях был поднят украинский сине-желтый флаг, в дальнейшем их планировалось перевести в состав Украинской военно-морских сил, чем причинило захвата власти большевиками. После переезда в Киев участвует в организации Украинского генерального секретарства морских дел. Погиб в бою с большевиками 17 ноября 1921.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там было расположиться одна из локаций международных учений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «36-ая бригада морской пехоты получила почетное наименование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 70005
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 57872
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 17410
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 15543
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 13895
Донбасс
Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе
Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе 2 Просмотров: 3609
"Виртуальный туризм" - разгорелся скандал вокруг удостоверений УБД
"Виртуальный туризм" - разгорелся скандал вокруг удостоверений УБД Просмотров: 333
Десантные катера получили названия в честь села и райцентра
Десантные катера получили названия в честь села и райцентра Просмотров: 216
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne Просмотров: 882
Телемост NewsOne - широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами
Телемост NewsOne - широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами Просмотров: 279
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 2669
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua