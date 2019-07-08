36-ая бригада морской пехоты получила почетное наименование

Морской министр Михаил Белинский и его заместитель Святослав Шрамченко | фото: Украинский милитарный портал

36 отдельная бригада морской пехоты получила почетное именование - имени контр-адмирала Михаила Белинского (1883-1921).

Бригада была сформирована 2016 года, сообщают в ВМС ВС Украины

Михаил Белинский был организатором и командиром дивизии морской пехоты Директории Украинской Народной Республики 100 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в порт: в Одессе причалили сразу 5 кораблей НАТО

Михаил Иванович Белинский - украинский военный деятель, министр морских дел УНР, министр внутренних дел УНР, организатор и командир дивизии морской пехоты Директории УНР, контр-адмирал. Родился 12 июля 1883. Учился в Лазаревском институте восточных языков. Военную службу начал в 1906 юнкером Балтийского флота. 1911-го в чине подпоручика уволился в запас, служит в системе Министерства финансов.

С началом революционных событий включается в общественную и политическую деятельность, вместе с лейтенантом С. Шрамченком организует Украинский военно-морской революционный штаб Балтийского флота, активно пропагандирует идеи украинской автономии, способствовал "украинизации" экипажей крейсера "Светлана", эскадренных миноносцев "Украина" и " Гайдамак". 12.10.1917 на этих кораблях был поднят украинский сине-желтый флаг, в дальнейшем их планировалось перевести в состав Украинской военно-морских сил, чем причинило захвата власти большевиками. После переезда в Киев участвует в организации Украинского генерального секретарства морских дел. Погиб в бою с большевиками 17 ноября 1921.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там было расположиться одна из локаций международных учений.