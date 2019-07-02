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вторник, 02 июля 2019 15:56

Sea Breeze-2019: Россия устроила провокацию и перекрыла один из районов учений

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Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.

Sea Breeze Украины проводит вместе с 19 странами участниками, сообщает Украинский милитаристский портал

"Сейчас маневры территориально перепланировку. Они состоятся по замыслу штаба учений", - сказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

  Перекрытий район Черного моря по предписанию 0698/2019
Перекрытий район Черного моря по предписанию 0698/2019

В этом году на учениях участники будут проводить артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и займутся совершенствованием взаимодействия спецподразделений. Также новшеством учений станет отработка речного элемента на реке Дунай.

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В маневрах Sea Breeze-2019 примут участие корабли, авиационная техника и военные как стран-членов НАТО, так и их союзников. Первую группу будут представлять США, Великобритания, Канада, Италия, Турция, Польша, Норвегия, Болгария, Греция, Румыния, Дания, Латвия, Эстония, ко второй относятся ОАЭ, Швеция, Украина, Молдова, Грузия.

Ежегодные военные многонациональные учения Sea Breeze проводятся с 1997-го. Организаторами выступают Украины и США.

В районе Станицы Луганской со стороны оккупированной территории фиксируют увеличение количества российских военнослужащих, что маскируются под местных жителей.

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