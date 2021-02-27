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суббота, 27 февраля 2021 12:29

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции партнеров на ранения военных

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Украинская делегация в ТКГ ждет реакции партнеров на ранения военных
За сутки получили ранения 11 военнослужащих. Фото: "Украинская правда"

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и международных организаций по поводу ранений и боевых травм 11 украинских военных 26 февраля.

"Вследствие обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины. Еще один военнослужащий получил ранение в другом районе в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве, а затем еще один - пулевого ранения ноги", - говорится в заявлении, сообщает "Радио свобода".

За минувшие сутки насчитали 14 случаев нарушения перемирия.

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Раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказали медицинскую помощь. Украинская сторона СЦКК направила ноты в Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности - с запрещенного вооружения. 11 украинских воинов получили ранения или боевые травмы. Наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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