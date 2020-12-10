Украинцы высказались против амнистии боевиков

На фото боевик с Оплота привязал к дереву украинца. Фото: росЗМИ

Украинцы не поддерживают никаких вариантов амнистии для российских боевиков и их пособников.

25,8% граждан Украины высказались против помилования и тех, кто совершал преступления на территории оккупированного Донбасса, пишут в Фонде "Демократической инициативы" имени Илька Кучерива.

"4,5% заявили, что поддерживают амнистию всех участников конфликта за все время, 18,6% - всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления, 2,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, совершивших любые преступления за время конфликта, 8,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления ", - отмечают в фонде.

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Кроме этого 38,6% опрошенных не поддержали применения пыток к врагу, потому что это нарушает законы, а 35,7% - потому что противоречит принципам гуманности.

8,8% опрошенных считают, что пытки можно применять, чтобы добыть информацию, 6,6% - нельзя, потому что это адекватный ответ на действия врага. Еще 15,4% не смогли ответить на вопрос.

Команда президента Владимира Зеленского будет балансировать, но не сдвинет вопрос окончания войны на Донбассе. "Я не вижу ни в формате "Минского процесса", ни в формате "Нормандского процесса", ни тем более в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик .