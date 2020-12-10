Украинцы высказались против амнистии боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 369
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 414
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3609
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4176
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1305
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2961
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 684
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 828
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3132
Фото
Все фото
5
17
8
3
4
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Видео
Все видео
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
Российские наемники били в сторону наших позиций. ВСУ не отвечали
Российские наемники били в сторону наших позиций. ВСУ не отвечали
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 828
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3132
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1872
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 558
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 13:55

Украинцы высказались против амнистии боевиков

  Комментировать
Украинцы высказались против амнистии боевиков
На фото боевик с Оплота привязал к дереву украинца. Фото: росЗМИ

Украинцы не поддерживают никаких вариантов амнистии для российских боевиков и их пособников.

25,8% граждан Украины высказались против помилования и тех, кто совершал преступления на территории оккупированного Донбасса, пишут в Фонде "Демократической инициативы" имени Илька Кучерива.

"4,5% заявили, что поддерживают амнистию всех участников конфликта за все время, 18,6% - всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления, 2,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, совершивших любые преступления за время конфликта, 8,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления ", - отмечают в фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создадут книгу памяти воинов, павших на российско-украинской войне

Кроме этого 38,6% опрошенных не поддержали применения пыток к врагу, потому что это нарушает законы, а 35,7% - потому что противоречит принципам гуманности.

8,8% опрошенных считают, что пытки можно применять, чтобы добыть информацию, 6,6% - нельзя, потому что это адекватный ответ на действия врага. Еще 15,4% не смогли ответить на вопрос.

Команда президента Владимира Зеленского будет балансировать, но не сдвинет вопрос окончания войны на Донбассе.

"Я не вижу ни в формате "Минского процесса", ни в формате "Нормандского процесса", ни тем более в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы высказались против амнистии боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый в мире уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 28125
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 21430
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 17190
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 13581
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 12861
Донбасс
Создадут книгу памяти воинов, павших на российско-украинской войне
Создадут книгу памяти воинов, павших на российско-украинской войне Просмотров: 36
Политолог Кулик дал неутешительную оценку переговорам с Путиным
Политолог Кулик дал неутешительную оценку переговорам с Путиным
 Просмотров: 378
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
 Просмотров: 468
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
 Просмотров: 414
С начала перемирия на Донбассе погибли четверо военных
С начала перемирия на Донбассе погибли четверо военных Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 9994
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть