Создадут книгу памяти воинов, павших на российско-украинской войне

Минвет создаст новую Книгу памяти. Фото: Уніан

В Украине создадут книгу памяти павших бойцов и добровольцев, погибших защищая Украину.

Об этом сообщили в Правительственном портале.

"К указанной Книги памяти будут внесены данные о погибших добровольцев, погибших в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО / ООС", - пишут в министерстве.

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Чтобы внести имя погибшего в Книгу памяти необходимо предоставить следующие документы.

Копию свидетельства о смерти и справку командира о о пребывании гибель и обстоятельства гибели человека в составе добровольческого формирования при непосредственном участии в районах АТО и в период ее проведения;

Копию справки органов, которые в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом" определены субъектами, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, о периоде непосредственного исполнения лицом боевых задач в районах проведения АТО во взаимодействии с субъектами, указанными в пункте 2 раздела И настоящего Положения;

Копию выписки из приказа о привлечении лица к боевым действиям. Случае отсутствия заявление не менее трех свидетелей об обстоятельствах гибели в период непосредственного участия такого лица в выполнении задач АТО в районах ее проведения, подпись на которых должно быть удостоверен нотариально.

Копию решения суда об установлении факта смерти лица при непосредственном участии в АТО в районах и в период ее проведения.

В течение прошлых суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Также нашими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе Водного и Луганского. Возле последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.