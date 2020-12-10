Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению. И готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение прошлых суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Также нашими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе Водного и Луганского. Возле последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"По украинских позициях неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Водяного противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и с автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня с АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа "квадрокоптер". Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника", - сказано в сообщении.

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

С начала текущих суток, 10 декабря, противник один раз нарушил достигнутые договоренности - произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Российские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс -лужба Министерства обороны Украины.