Украинцам рассказали откуда ждать российского наступления

Готовиться к российскому нападения надо с моря. Для этого необходимо разработать правильную стратегию. Фото: Defense Express

Украина сможет отбить российское вторжение только противокорабельными комплексами.

Для этого их надо поставить противокорабельные комплексы вдоль побережья Черного и Азовского морей, говорит директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщает Апостроф.

"Есть финансовые возможности и оптимальные стратегии защиты. Если мы понимаем, что сегодня у нас есть несколько участков, которые опасны с точки зрения высадки десанта, то наиболее эффективный способ - это уничтожать десант противокорабельными комплексами. Наличие этих комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта", - сказал Згурец.

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Украинский морской потенциал - наиболее уязвимое место в вооруженных силах.

"Если говорить жестко, то блокировка наших портов произошла. Мы начинаем терять деньги, то есть, несем экономические потери из-за блокирования портов. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать - это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия. Я думаю, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений. Также нам нужны и бесшумные и компактные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны. Своими ракетными катерами нам будет очень тяжело справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца "Крым"", - подытожил он.

Развитие ракетных программ является приоритетным заданием в Украине. Надо продолжать создавать и модернизировать ракетные комплексы "Нептун" и "Вільха", говорит председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.