Назвали количество ракет "Нептун", которые заказала армия

ВСУ покупают 120 ракет "Нептун" / фото: Obozrevatel

Государственный заказ на противокорабельные крылатые ракеты Р-360, входящие в состав ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", составит 120 единиц.

Об этом сообщил директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам ОАО "Мотор Сич" Владимир Семенов, сообщает Defense Express.

Также Владимир Семенов добавил, что "Мотор Сич" производит для этих ракет основной двигатель.

Одна ракета Р-360 стоит почти миллион долларов.

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Противокорабельный ракетный комплекс берегового базирования и береговой мобильный загоризонтной комплекс обнаружения надводных целей в 2018 году были допущены к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период.

Обновленный ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел испытания на полигоне в Одесской области. Крылатая ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади.