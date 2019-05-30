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четверг, 30 мая 2019 11:42

Украина продолжит создавать мощные ракеты

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Украина продолжит создавать мощные ракеты
Для Украины развитие ракетостроении становится приоритетным заданием. Фото: day.kyiv.ua

Развитие ракетных программ является приоритетным заданием в Украине.

Надо продолжать создавать и модернизировать ракетные комплексы "Нептун" и "Вільха", говорит председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в комментарии "Апостроф".

Недавно ракетные комплексы прошли испытания.

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"Развитие ракетных программ по созданию комплексов "Нептун" и "Ольха" - это один из главных приоритетов. Это сфера, в которой мы достигли прогресса, поэтому, конечно, будет продолжение", - сказал Данилюк.

Обновленный ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" прошел испытания на полигоне в Одесской области.

Крылатая ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевой участок полета, а также крылья и рули большей площади.

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