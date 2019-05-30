Украина продолжит создавать мощные ракеты

Для Украины развитие ракетостроении становится приоритетным заданием. Фото: day.kyiv.ua

Развитие ракетных программ является приоритетным заданием в Украине.

Надо продолжать создавать и модернизировать ракетные комплексы "Нептун" и "Вільха", говорит председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в комментарии "Апостроф".

Недавно ракетные комплексы прошли испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал о преимуществах ракетного комплекса "Нептун"

"Развитие ракетных программ по созданию комплексов "Нептун" и "Ольха" - это один из главных приоритетов. Это сфера, в которой мы достигли прогресса, поэтому, конечно, будет продолжение", - сказал Данилюк.

Обновленный ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" прошел испытания на полигоне в Одесской области. Крылатая ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевой участок полета, а также крылья и рули большей площади.