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среда, 29 мая 2019 05:05

Эксперт рассказал о преимуществах ракетного комплекса "Нептун"

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Эксперт рассказал о преимуществах ракетного комплекса &quot;Нептун&quot;
"Нептун" может защитить Азовское море. Фото: bmpd - LiveJournal

На вооружении армии России нет аналогов ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", разработанного в Украине.

"В России аналогов этому нет. Это исключительно наша разработка КБ "Южное" совместно с КБ "Луч". "Луч" делал голову, а "Южный" - ракету", - рассказал Obozrevatel военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, "Нептун" - высокоточное оружие, "это крылатая ракета, противокорабельная, она работает по надводным целям".

"Если мы сейчас примем ее на вооружение и поставим в войска, то на дальность 200 километров к нашему берегу ни один российский корабль не подойдет. Иначе он будет потоплен", - рассказал Жданов.

Он сообщил, что "Нептун" может быть размещен на побережье Черного и Азовского морей.

По оценкам эксперта, "при такой дальности применения, чтобы перекрыть Азовское море, может быть, будет достаточно одного дивизиона – 12-18 пусковых установок по 6 направляющих на каждую. И на каждую направляющую надо примерно по 4-5 ракет".

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Таким образом, при наличии 300-400 ракет "мы на 200 километров закрываем Азовское море", - подчеркнул Жданов. "На побережье Черного моря, может быть, нужно чуть-чуть больше. И мы будем спать спокойно", - добавил он.

Обновленный ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" прошел испытания на полигоне в Одесской области.

Крылатая ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевой участок полета, а также крылья и рули большей площади.

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