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четверг, 21 октября 2021 13:35

Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не дав им голосовать - ЕСПЧ

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Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не дав им голосовать - ЕСПЧ
ЕСПЧ присудил выплатить заявительницам по €4,5 тыс. компенсации. Фото: Reuters

Отказ в праве голосовать на местных выборах в Украине внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Такое решение сегодня единогласно вынес Европейский суд по правам человека по делу "Селигененко и другие против Украины", сообщает "Европейская правда".

"Четыре заявительницы, трое из которых ранее проживали в Крыму, а одна в Донецке, после оккупации полуострова и начала боевых действий на Донбассе переехали в Киев в 2014-2015 годах. Они зарегистрировались в столице для голосования на местных выборах в 2015-м, но им отказали", - говорится в сообщении.

Заявительницы обратились в украинский суд, но суды первой инстанции постановили, что право голоса на местных выборах в Украине имеют граждане, которые "принадлежали" к своим местным громадам и проживали в соответствующих избирательных округах. Место жительства должно было быть указано в их национальном удостоверении личности. Это решение поддержали апелляционные суды.

ЕСПЧ установил, что власти не приняли во внимание особенности положения заявительниц как внутренне перемещенных лиц и дискриминировали их при реализации своих прав голосовать на местных выборах.

"Они не могли вернуться в места своего жительства и проголосовать. Заявительницы находились в Киеве более года, платили местные налоги, и поэтому были заинтересованы в результате выборов. Они также рисковали потерять статус внутренне перемещенных лиц, если бы сменили место жительства", - говорится в решении.

Украина должна выплатить заявительницам €4,5 тыс. каждой в качестве компенсации морального ущерба.

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В январе ЕСПЧ вынес решение по пяти искам, которые касаются нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны украинской власти во время революционных событий на Майдане. Украина как государство должна выплатить некоторым истцам компенсации за материальный и нематериальный ущерб и убытки, а также расходы, указанные в судебных решениях. Суд также решил, что требования истцов обоснованы.

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