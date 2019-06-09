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воскресенье, 09 июня 2019 18:30

Украина - это модно: Ангола купила новейшие ЗРК

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Украина - это модно: Ангола купила новейшие ЗРК
Ангола купила модернизированные украинские ЗРК.Фото: рус сми

Ангола закупила две батареи зенитно-ракетного комплекса 2К12М1-2Л "Квадрат-2Л", экспортное название ЗРК 2K12M1-2Л "Куб-2Д".

Модифицировали установку на литовском предприятии "LiTak-Tak", пишет Украинская милитаристский портал.

"Квадрат-2Л" это модернизованная советская ЗРК "Куб". Ее модернизацией занималась украинская компания "Аэротехника-МЛТ" Благодаря улучшениям техника имеет программную селекцию движущихся целей и автоматическое снятие и обработки информации.

Окончательную модернизацию ЗРК провели в Польше и Литве.

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Государственный заказ на противокорабельные крылатые ракеты Р-360, входящие в состав ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", составит 120 единиц.

Об этом сообщил директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам ОАО "Мотор Сич" Владимир Семенов

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