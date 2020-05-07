У Зеленского заявили о плане Б для Донбасса

План "Б" на Донбассе существует. Фото: president.gov.ua

Украинская власть хочет достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные РФ территории до конца этого года, но при этом существует и план Б.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, власть не будет ждать годами, если та сторона не хочет прекращать войну, пишет РБК-Украина.

"...Мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть также проработанный план Б: что мы делаем, если так, что делаем, если вот так", – сказал Ермак.

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Он напомнил: местные выборы, в том числе и на территории ОРДЛО, запланированы на осень 2020-го, но только при определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институтами, нужна безопасность, и только потом выборы", – отметил глава Офиса президента.

Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО. Предложено привлечь к работе в подгруппах ТКГ приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.