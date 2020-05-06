Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону поговорил с политическими советниками руководителей государств - участников "нормандского формата".
Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы, сообщает сайт президента.
"Именно для ускорения Минского процесса президент Украины подписал соответствующий указ, согласно с которым уровень представительства Украины в ТКГ существенно повышен", - говорится в сообщении.
Заместителем руководителя украинской делегации назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - главы профильных комитетов Верховной Рады.
Также предложено привлечь к работе в подгруппах ТКГ в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.
Ермак заявил, что участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.
Также заявил о недопустимости каких-либо переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.
Предложил на следующем заседании ТКГ 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.
"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - сказал Ермак.
Также сказал о необходимости полного и всеобъемлющего прекращения огня, немедленном и полном доступе представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на оккупированные Россией территории.
"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - сказал руководитель ОП.
Накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
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