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среда, 06 мая 2020 07:40

Боевики в ответ на провокации получили двух "300-х"

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Боевики в ответ на провокации получили двух &quot;300-х&quot;
Подразделения ОС сдерживают активность боевиков прицельным огнем по их позициям. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие один военнослужащий Объединенных сил получил ранение и один - боевое травмирование.

Украинские воины реагировали на вражеские провокации прицельным огнем. По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов, сообщили в штабе ООС.

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"Противник обстрелял наши позиции вблизи 10 населенных пунктов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Также целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных ответили, вследствие чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

На Донбассе вражеский снайпер охотился на украинского снайпера. Попал в шлем, который как раз был снят.

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Дата
06
мая

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