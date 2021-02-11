У военного, погибшего от снайперской пули, осталось двое детей

36-летний Александр Глушко служил в инженерно-саперном взводе. Фото: facebook.com/nngranat

Военного, погибшего утром 11 февраля в районе проведения ООС от снайперской пули, похоронят в субботу в Полтаве.

36-летний полтавчанин Александр Глушко служил в инженерно-саперного взвода, сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

В четверг около 9:30 в районе поселка Зайцево, вблизи Горловки Донецкой области, позиции Украинской военных обстрелял снайпер. Одна из пуль попала в Александра Глушко и вызвала тяжелое огнестрельное ранение. Во время эвакуации по дороге в госпиталь военный умер.

Тело погибшего украинского защитника привезут вечером пятницы в Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве. Похороны планируют на 11 часов 13 февраля.

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"Всю ночь в храме продлится молитва. Похороны в субботу. Место отпевания согласуется, рассматривается площадь перед областной администрацией и собор", - сообщила в Facebook депутат областного совета Наталия Гранчак.

Погибший Александр Глушко родом из села Руновщина Полтавского района. У него дома остались жена и двое детей.

11 февраля в 9:30 на направлении Горловка снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Воина пытались спасти, однако он умер в ходе эвакуации, сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.