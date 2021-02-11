От вражеской снайперской пули погиб украинский военный

11 февраля в 9.30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ.
Воина пытались спасти, однако он умер в ходе эвакуации, сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
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"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
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