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четверг, 11 февраля 2021 07:55

Путинские наемники ранили нашего воина. ВСУ ответили огнем

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Путинские наемники ранили нашего воина. ВСУ ответили огнем
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Песков российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Верхнеторецком - со станкового противотанкового гранатомета. Неподалеку Южного враг бил с автоматического станкового гранатомета. У Золотого-4 российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил, сообщили в штабе.

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"Раненого военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается. Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. На временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие. И мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, "но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит".

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Дата
11
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